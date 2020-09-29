 

В районе аэропорта в Багдаде произошел ракетный обстрел. Семеро человек погибли

29.09.2020, 3:25, Новости дня

В районе международного аэропорта Багдада (Ирак) 28 сентября в результате ракетного обстрела погибли семь человек. Об этом сообщил Al Arabiya.

По информации телеканала, ракета “Катюша” поразила жилой дом недалеко от аэропорта. 

Издание напоминает, что военные базы в Ираке, где размещаются американские войска, регулярно подвергаются частым ракетным атакам. 

Генерал Сулеймани, командир элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции “Аль-Кудс”, был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.

Это усугубило напряженность между США и Ираном и косвенно спровоцировало катастрофу самолета “Международных авиалиний Украины”, сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявляли, что борт МАУ был сбит иранскими военными по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и “по форме и высоте полета напоминал вражеский объект”.

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству Касема Сулеймани.

По данным Пентагона, 109 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы в результате обстрела баз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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