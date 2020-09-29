Верховный Суд отклонил иск Насирова к медику, дававшему в райсуде Киева показания о его здоровье

29.09.2020, 3:25, Новости дня

23 сентября Верховный Суд (ВС) Украины отклонил иск бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова к кардиологу Института кардиологии имени академика Стражеско Максиму Соколову, который в 2017 году свидетельствовал перед Соломенским райсудом Киева о его состоянии здоровья.

Об этом 28 сентября Верховный Суд проинформировал в Facebook.

“Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда (КГС) рассмотрел дело… по иску Романа Насирова к врачу… о признании решения и действий незаконными, возмещении морального вреда. Коллегия судей пришла к выводу, что, учитывая неотложность состояния, в котором находился истец… должны были предоставить истцу медицинскую помощь без предварительного получения его согласия или согласия его законных представителей”, – говорится в сообщении.

В ВС Украины отметили, что истца обследовали на основании так и не обжалованного впоследствии постановления детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

“Врачи, создавая комиссию для обследования истца, а также во время его обследования действовали согласно постановлению следователя, выполняли свои профессиональные обязанности, любых оснований полагать, что указанные действия являются незаконными и что в результате таких действий истец получил моральный ущерб, нет”, – рассказали в суде.

В ведомстве отметили, что “постановление апелляционного суда КГС ВС оставил без изменений”.

КЦС ВС розглянув справу за позовом Романа Насірова про відшкодування моральної шкоди23 вересня 2020 року Верховний Суд… Posted by Верховний Суд on Esmaspäev, 28. September 2020

В декабре 2018 года суд первой инстанции – Шевченковский райсуд Киева – не удовлетворил иск Насирова к Соколову. После этого Насиров подал апелляцию. В апреле 2019 года стало известно, что апелляцию Насиров также проиграл.

Насиров требовал взыскать с врача миллион гривен за моральный ущерб и еще миллион гривен – с медицинского учреждения.

2 марта 2017 года Насирова задержали в больнице “Феофания” в Киеве. 6 марта 2017 года в ходе судебного заседания Соколов заявил, что Насиров может участвовать в судебном заседании, потому что “гипертонией в Украине болеют миллионы человек”, писала “Украинская правда”.

Против Насирова открыто уголовное производство. Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. Дело Насирова рассматривает Высший антикоррупционный суд.