 

Макрон назвал отравление Навального попыткой убийства

29.09.2020, 1:20, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия должна предоставить разъяснения по поводу отравления оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, отмечает Reuters.

По его мнению, совершенно очевидно, что отравление Навального – это покушение на убийство, совершенное на российской земле.

Макрон добавил, что международное сообщество должно будет принять решение о последствиях на основе информации, предоставленной или не предоставленной Россией для расследования Организации по запрещению химического оружия.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники “Шарите”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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