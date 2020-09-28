Путин призвал обеспечить баланс цен на рынке недвижимости

28.09.2020, 19:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета, отметил, что меры поддержки спроса на жилье дают необходимый эффект. При этом он призвал обеспечить выбор и баланс цен на рынке недвижимости.

«В текущих непростых условиях мы, тем не менее, целевым образом поддержали строительную отрасль, которая, безусловно, является одной из ключевых для экономики в целом. По прогнозам экспертов, объем выдачи ипотечных кредитов в следующем году превысит показатели прошлого года. То есть наши меры поддержки спроса в целом, хочу это подчеркнуть, в целом работают. Они дают необходимый эффект», – передает слова президента РИА «Новости».

«Естественно, для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение. То есть, нам нужно просто больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жилье соблюдался, чтобы здесь не было необоснованных скачков», – сказал он.

Путин подчеркнул, что главы регионов несут персональную ответственность за жилищное строительство.

«Успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей – это ключевой ориентир, ключевое звено оценки эффективности, как федеральных властей, так и региональных управленческих структур», – отметил Российский лидер.

Кроме того, он добавил, что у российских регионов должна быть возможность маневрировать средствами для осуществления национальных целей.

«Инициатива, приоритет, веское слово в дополнительной настройке нацпроектов должны принадлежать субъектам Федерации, которые видят ситуацию на местах, могут детализировать задачи, а также уточнить инструменты их реализации. Могут предложить свои новые подходы к тем решениям, которые оказались неэффективными», – передает слова Путина ТАСС.

«У регионов должна быть возможность маневрировать средствами и, конечно, четкое понимание того, как будет в целом выстраиваться финансовое, бюджетное взаимодействие субъекта федерации и центра в 2021-м и последующих годах», – сказал Путин.

Глава российского государства пояснил, что основные мероприятия национальных проектов приходятся на регионы, именно там – в городах, в поселках необходимо добиваться реальных позитивных изменений.

«Поэтому инициатива, приоритет, веское слово в дополнительной настройке нацпроектов должны принадлежать субъектам федерации, которые видят ситуацию на местах», – отметил президент.

«Сразу отмечу: все наши национальные цели остаются неизменными, несмотря ни на какие трудности сегодняшнего дня», – сказал Путин, напомнив, что таких целей – пять.

«Это сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики и открытие новых возможностей для самореализации граждан, а также широкое повседневное внедрение цифровых технологий», – отметил президент.

По словам Путина, с начала 2021 года необходимо вести мониторинг реализации национальных проектов в России. Президент напомнил, что правительству при участии Госсовета было поручено до конца октября скорректировать национальные проекты, уточнить их показатели. «Понятно, в связи с чем возникли такие необходимости, такая необходимость в корректировке с учетом именно тех сложностей текущего момента, о которых я только что упомянул. Но также необходимо выстроить обновленную систему контроля и совместную скоординированную работу по национальным проектам», – сказал Путин.

«Регионы должны знать, какие конкретно задачи стоят перед ними, как будет вестись мониторинг достижения этих задач, какие мероприятия и в каком объеме будут профинансированы. К сожалению, пока еще не все цифры и параметры доведены до региональных управленческих команд. Я прошу правительство сделать это в самые сжатые сроки», – сказал президент.