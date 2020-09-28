Меркель навестила Навального в берлинской больнице

28.09.2020, 19:40, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель нанесла частный визит российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, когда он проходил лечение в берлинской больнице от отравления, которое вице-канцлер Олаф Шольц в понедельник назвал результатом «кровожадного нападения».

Комментарий Шольца и новости о визите Меркель, вероятно, вызовут раздражение у Москвы, которая отвергает выводы немецких, французских и шведских экспертов о том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». Россия неоднократно критиковала Германию за отказ предоставить информацию по этому делу.

«Это был частный визит к Навальному в больнице», – заявил на очередной пресс-конференции официальный представитель Меркель Штеффен Зайберт, отказавшись раскрыть подробности о том, что было сказано, и как долго длилась встреча.

Сам Навальный написал в «Твиттере», что это была «частная встреча и разговор с семьей». «Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», – добавил он.

Шольц сказал, что международные организации независимо друг от друга подтвердили факт отравления Навального «Новичком», и призвал Москву сотрудничать в расследовании случившегося.

«Это было жестокое кровожадное нападение, – сказал Шольц членам ассоциации иностранной прессы в Берлине. – Вот почему мы призываем Россию содействовать расследованию. И, конечно же, Европе придется принять совместное решение о соответствующем ответе».

Германия в настоящий момент занимает переходящий пост председательства в ЕС.