 

Меркель навестила Навального в берлинской больнице

28.09.2020, 19:40, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель нанесла частный визит российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, когда он проходил лечение в берлинской больнице от отравления, которое вице-канцлер Олаф Шольц в понедельник назвал результатом «кровожадного нападения».

Комментарий Шольца и новости о визите Меркель, вероятно, вызовут раздражение у Москвы, которая отвергает выводы немецких, французских и шведских экспертов о том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». Россия неоднократно критиковала Германию за отказ предоставить информацию по этому делу.

«Это был частный визит к Навальному в больнице», – заявил на очередной пресс-конференции официальный представитель Меркель Штеффен Зайберт, отказавшись раскрыть подробности о том, что было сказано, и как долго длилась встреча.

Сам Навальный написал в «Твиттере», что это была «частная встреча и разговор с семьей». «Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», – добавил он.

Шольц сказал, что международные организации независимо друг от друга подтвердили факт отравления Навального «Новичком», и призвал Москву сотрудничать в расследовании случившегося.

«Это было жестокое кровожадное нападение, – сказал Шольц членам ассоциации иностранной прессы в Берлине. – Вот почему мы призываем Россию содействовать расследованию. И, конечно же, Европе придется принять совместное решение о соответствующем ответе».

Германия в настоящий момент занимает переходящий пост председательства в ЕС.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Макрон анонсировал визит в Россию

06.07 / Главком ВМФ раскрыл сроки завершения ходовых испытаний подлодки «Волхов»

22.08 / В Украине установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19. Предыдущий превышен почти на 200

01.07 / Члены избиркома прошли несколько километров по тайге ради голосования шести человек

28.07 / Новый Gionee получил огромный аккумулятор и небольшой экран

25.08 / МИД назвал оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей по Навальному

27.07 / Число погибших при съезде машины в оросительный канал под Волгоградом выросло до восьми

08.08 / В Испании экстренно посадили самолет из-за того, что украинец не хотел надевать защитную маску

02.07 / Война с Россией на Донбассе унесла жизни более трех тысяч украинских военных

25.09 / Власти Москвы рекомендовали компаниям перевести работников на удаленку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска