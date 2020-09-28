 

Тысячи лондонцев вышли на протест против нового карантина

28.09.2020, 19:25, Новости дня

В знак протеста против новых правительственных ограничений, призванных побороть коронавирус, на улицы Лондона вышли тысячи человек, многие из которых не стали надевать маски, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, митинги привели к столкновениям с правоохранительными органами.


Reuters

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Центрального Лондона в знак протеста против расширения антикоронавирусных ограничений, введённых британским правительством. При этом митинги не обошлись без столкновений с лондонской полицией, пишет Bloomberg.

Протестующие, многие из которых не носили масок, швырялись в полицейских бутылками. Сотрудникам правоохранительных органов приходилось порой применять дубинки, нанося активистам, по данным Sky News, видимые травмы. Многие из участников митинга демонстрировали плакаты, осуждающие карантин и масочный режим. «Это тирания» — гласил один из них.

«К сожалению, некоторые полицейские получили травмы в ходе противостояния, — сообщила лондонская полиция в своём Twitter. — Мы просим всех присутствующих разойтись».

Ранее повторное введение частичных мер по борьбе с коронавирусом, получивших в народе прозвище «карантин-лайт», вызвало негодование общественности в нескольких европейских странах, включая Великобританию. Между тем, в ряде государств количество ежедневных заражений COVID-19 достигло рекордных показателей. Великобритания, в частности, сообщила о 6042 новых случаях заражения в субботу.

Протесты в Лондоне начались через несколько дней после того, как правительство Бориса Джонсона ужесточило коронавирусные ограничения с целью сдержать рост количества случаев заболевания. Согласно новым правилам, рестораны и бары должны закрываться в 10 вечера, в то время как британские власти отказались от планов позволить зрителям вживую присутствовать на спортивных мероприятиях.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Немецкий бизнес не хочет портить отношения с Россией из-за Навального

01.09 / Россию обвинили в нарушении воздушного пространства страны НАТО

23.09 / Евгений Адамов раскрыл секрет успеха атомной отрасли России

01.09 / Рекорд по длительности заражения коронавирусом установлен в Бразилии

25.08 / Нардеп от “Батьківщини”: Тимошенко не подключена к аппарату ИВЛ

12.07 / Саакашвили: Кто бы ни победил на выборах в США – Трамп или Байден, оба – мои друзья

10.07 / Сестра Ким Чен Ына выступила с заявлением о переговорах с США на высшем уровне

05.09 / Умерла телеведущая Ливанская

19.08 / Свидетель объяснил отказ Ефремова извиняться за ДТП

22.09 / Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска