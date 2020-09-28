 

Казна пустеет, милорд — из-за пандемии британская королевская семья недосчиталась $45 млн

28.09.2020, 19:25, Новости дня

Британская королевская семья недосчиталась почти $45 миллионов из-за пандемии коронавируса, пишет CNBC. Как отмечает канал, падение доходов связано в том числе и с сокращением числа посещающих различные достопримечательности туристов, средства которых частично формируют «суверенный фонд» монаршей семьи.


Reuters

Пандемия коронавируса нанесла удар по финансам британской королевской семьи, которая недосчитается суммы в £35 миллионов ($44,5 млн), пишет CNBC.

По словам казначея королевы Майкла Стивенса, коронавирус оказал влияние на размер «суверенного гранта» — суммы денег, которая королевская семья получает от правительства. Суверенный грант формируется с помощью денег британских налогоплательщиков.

При расчёте «суверенного гранта» учитывается также и прибыль «Собственности Короны» за два предыдущих года. «Собственность Короны» — это, по большому счёту, портфель королевских активов в виде недвижимости.

В преддверии публикации ежегодной финансовой отчётности королевской семьи Стивенс сообщил, что чистая прибыль «Собственности Короны» «значительно» снизится. Вместе с тем, по его словам, «суверенный грант» не может сократиться, однако пандемия коронавируса привела к тому, что в 2022—2023 годах его размер составит лишь £86,3 млн.

В результате, если верить Стивенсу, на проект реконструкции Букингемского дворца, скорее всего, будет выделено на £20 миллионов меньше, чем предполагалось. Изначально планировалось, что за 10 лет на эти цели уйдёт £369 млн, однако дефицит финансирования означает, что сумма сократится до £349 млн. Кроме того, пострадает и Фонд Королевской коллекции, который формируется с помощью денег туристов. Из-за пандемии этих денег в этом году оказалось куда меньше, чем обычно.

Тем не менее Букингемский дворец, по имеющимся данным, пока не планирует сокращений персонала, намереваясь покрыть потери с помощью эффективной траты имеющихся ресурсов. 



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