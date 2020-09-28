Не гарантируя мирную передачу власти, Трамп попирает один из фундаментальных принципов демократии в США

28.09.2020, 19:25, Новости дня

Трамп, отказавшись гарантировать мирную передачу власти после президентских выборов, вызвал недовольство среди американских политиков, однако почти никто из однопартийцев главы Белого дома не стал осуждать его напрямую, передаёт NBC. Между тем президент США своим отказом попирает один из фундаментальных принципов американской демократии, говорится в материале.

Президент Трамп посетил Верховный суд в знак уважения к покойной Рут Бейдер Гинзбург, однако особого уважения в свой адрес он не удостоился. Собравшиеся неподалёку люди начали хором улюлюкать, а некоторые выкрикивали: «Уважай её желание!» и «Голосуйте против него!»

До выборов осталось всего 40 дней, а президент Трамп, согласно большинству опросов, проигрывает Джо Байдену. И он попрал один из фундаментальных принципов американской демократии — отказался пообещать мирную передачу власти.

ЖУРНАЛИСТ: Вы можете пообещать, что после выборов обеспечите мирную передачу власти?



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Посмотрим, что произойдёт. Как вам известно, я очень активно выражал своё недовольство бюллетенями (для голосования по почте. — ИноТВ), ведь это просто катастрофа.



Президент расширяет свою кампанию, цель которой — заставить людей усомниться в честности выборов. Он всё активнее заявляет о том, что резкий рост голосования по почте приведёт к масштабному мошенничеству. Однако никаких доказательств этого пока нет.

Этим вечером в Белом доме подчеркнули, что президент признает результаты свободных и честных выборов. Однако Трамп дал понять, что голосование может быть дискредитировано.

ЖУРНАЛИСТ: Результаты выборов будут легитимны только в том случае, если вы победите?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Нам следует быть очень осторожными с бюллетенями, ведь это всё большая афера.



Демократы сравнивают президента с диктатором.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей США: Господин президент, вы не в России. И, кстати говоря, вы не в Саудовской Аравии. Вы в Соединённых Штатах Америки. Здесь демократия.

Небольшая группа республиканцев также высказала своё неодобрение. Однако почти никто не осуждает Трампа напрямую. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл опубликовал твит следующего содержания: «Будет организованная передача власти, как происходило каждые четыре года, начиная с 1792-го».

Митт Ромни назвал любые иные предложения немыслимыми и неприемлемыми.

Спорные выборы случались и ранее, однако проигравший всегда признавал поражение.

АЛЬБЕРТ ГОР, кандидат в президенты США от демократов на выборах 2000 года: Ради единства нашего народа и ради крепости нашей демократии я признаю своё поражение.



Президент Трамп теперь настаивает на том, что одобрить кандидатуру девятого судьи Верховного суда нужно до выборов. Он ожидает формирования в суде нового, строго консервативного большинства, которое можно будет попросить вмешаться в том случае, если результаты голосования будут оспариваться.

Его союзник Линдси Грэм заявил следующее.

ЛИНДСИ ГРЭМ, американский сенатор: Но судьи выслушают все наши жалобы и примут решение. И мы, республиканцы и демократы, признаем это судебное решение. Я как республиканец вам это обещаю. Если Верховный суд вынесет решение в пользу Джо Байдена, я признаю этот результат.

Прошлой ночью Байден резко отреагировал на заявление президента.

ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США: В какой стране мы живём?! Знаете, он делает самые иррациональные заявления.

ПИТЕР АЛЕКСАНДЕР, корреспондент NBC: А сегодня, когда миллионы американцев лишаются медицинских страховок во время пандемии, Трамп подписал по сути символический указ. Согласно этому документу, политика правительства США предусматривает обязательную защиту людей с хроническими заболеваниями. В настоящий момент администрация Трампа пытается через суд свернуть программу Obamacare, которая уже на законодательном уровне гарантирует эту защиту.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2020 года.