 

В Донецкой области боевики нарушили перемирие – штаб ООС

28.09.2020, 19:10, Новости дня

28 сентября на Донбассе боевики один раз нарушили договоренности о прекращении огня, это произошло в Донецкой области. Об этом в сводке на 18.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“28 сентября российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что ситуация на Донбассе “остается контролируемой”.

“Следуя договоренностям, которые вступили в действие 27 июля, украинские защитники продолжают добросовестно выполнять свои задачи”, – отметили в пресс-центре.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementВечірнє зведення щодо ситуації в районі…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 28. September 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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