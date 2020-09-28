 

Крушение Ан-26 под Чугуевом. Руководство полетов отстранили на время следствия

28.09.2020, 19:10, Новости дня

Должностные лица, которые руководили полетами 25 сентября, в день крушения учебного самолета Ан-26 в Харьковской области, отстранены от работы на время расследования. Об этом в комментарии Общественному 28 сентября заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его информации, речь идет о трех руководителях, которые принимали решения, занимались планированием и руководством полетами.

“Это группа руководства полетов, командно-диспетчерский пункт, который запускает и выпускает самолеты и находится на связи постоянно. Пилот докладывает о состоянии самолета, о полете, обстановку в воздухе. И именно в эти трагические минуты были переговоры с группой руководства полетов о том, что отказал датчик давления крутящего момента двигателя, эти вещи есть в заявлениях следственной комиссии “, – отметил Игнат.

По его словам, в Харьковской области работает правительственная комиссия в составе Госбюро расследований Украины, сотрудников военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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