Минздрав Украины в проект бюджета 2021 года заложил более 15 млрд грн на вакцины от COVID-19

28.09.2020, 19:10, Новости дня

В проект государственного бюджета Украины на 2021 год Министерство здравоохранения заложило более 15 млрд грн на вакцины против COVID-19. Об этом 28 сентября в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава.

“Мы заложили соответствующие средства на борьбу с эпидемиями и на мероприятия, которые с этим связаны, в том числе и на вакцинацию. Исходили мы из той стоимости вакцин, которую нам предоставили несколько компаний, которые сейчас находятся на третьей фазе клинических испытаний”, – уточнил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, вакцинация будет проводиться за счет государства гражданам, находящимся в группе риска.

“Все это мы рассчитали, и у нас получилась сумма в 15,08 млрд грн”, – заявил министр.

По данным ВОЗ, в мире 31 компания, разрабатывающая вакцины против коронавируса, уже перешла к клиническим испытаниям на людях. При этом в организации говорят, что не ожидают повсеместной вакцинации раньше середины 2021 года.