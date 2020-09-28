В Беларуси отказались возбуждать дело против Лукашенко по факту захвата власти

28.09.2020, 19:10, Новости дня

Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное производство против президента Александра Лукашенко по статье о захвате власти. Об этом сообщил лидер объединения белорусских демократических сил “За свободу” Юрас Губаревич в Facebook, опубликовав ответ на свое обращение от начальника главного управления процессуального контроля СК Сергея Тишука.

“Вы можете понять почему. Ведь по этой статье и добрая половина сотрудников СК должны будут быть привлечены как сообщники”, – говорится в сообщении.

В ответе сказано, что жалоба “носит общий характер”, по результатам ее рассмотрения не установлено оснований для возбуждения уголовного производства.

“На самом деле доказательная база заполняется каждый день. И дело точно получит ход. Уже при новой власти”, – отметил Губаревич.

Следчы камітэт адмовіўся ўзбуджаць справу па ч. 3 арт. 357 КК (Змова або іншыя дзеянні, учыненыя з мэтай захопу… Posted by Юрый Губарэвіч on Esmaspäev, 28. September 2020

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели “с грубым нарушением всех международно признанных стандартов”, осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.