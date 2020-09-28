Россиянам предсказали аномальную погоду в октябре

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28.09.2020, 18:48, Новости дня

В европейской части РФ в первую неделю октября установятся аномально высокие температуры, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Дневные температуры будут от +18 до +20 градусов. Погода преимущественно без осадков, правда, облачность будет побольше, чем на прошлой неделе. Я бы еще отметил, что ночи, конечно, холодные. Ночью температура +5 – +6 градусов, поэтому большая амплитуда температуры. Вот, собственно, и аномалии», – сообщил Вильфанд телеканалу «360».

Синоптик пояснил, что температурные значения в начале месяца будут на четыре-шесть градусов выше нормы. По его словам, аномальная погода вызвана теплым сектором антициклона, в котором сейчас находится европейская часть страны. Помимо этого, воздух будет прогреваться солнечными лучами, поскольку ожидается только переменная облачность.

Напомним, лето 2020 года признали самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Северном полушарии.



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