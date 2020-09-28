 

После гибели дочери Конкина завели уголовное дело

28.09.2020, 18:48, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 32-летней дочери артиста Владимира Конкина Софии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», – сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По данным следствия, 22 сентября из фитнес-центра в центре Москвы была госпитализирована женщина с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Пострадавшая скончалась в больнице.

Иванова добавила, что следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также в рамках расследования дела будут изучены должностные инструкции, регламентирующие действия сотрудников фитнес-клуба, на предмет соблюдения обязательных нормативов и правил поведения в бассейне клуба.

Ранее сообщалось, что дочь артиста Владимира Конкина София скончалась в возрасте 32 лет. Очевидцы рассказали, что женщину нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Племянница погибшей дочери Конкина рассказала о том, как узнала о ее смерти. На теле погибшей не было найдено следов травм.



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