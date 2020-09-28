Юрист: Слова Ефремова о Пашаеве вряд ли будут всерьез восприняты судом

28.09.2020, 18:08, Новости дня

Благодаря направленной в Пресненский суд жалобе, Михаилу Ефремову немного сократят срок. Но это произойдет не из-за того, что бывший адвокат Эльман Пашаев якобы оказывал давление на актера, сообщил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько.

Ефремов подал в Пресненский суд жалобу на приговор, в которой отметил, что на протяжении всего судебного процесса находился под давлением своего бывшего адвоката. Позже сам Пашаев объяснил, что таким образом артист пытается добиться смягчения приговора.

«Есть такая практика, когда апелляция смягчает приговор. Правда, смягчение сильным не будет: может, месяц – два, ну максимум полгода – год скинут. То есть тут даже вне зависимости от доводов жалобы. Хотя, может быть суд учтет, что он как бы раскаивался, либо признал вину и тому подобное. Конечно, слова о том, что на него давил адвокат Пашаев, вряд ли судом будут всерьез восприняты», – говорит Радько.

Существенно эта жалоба , скорее всего, не может повлиять на смягчение приговора, продолжает юрист, поскольку в данном случае статья предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы, а наказание Ефремову (8 лет колонии), назначено в средних пределах.

«Тут нет, на мой взгляд, жесткого приговора, поэтому сильно смягчать его, думаю, не будут», – считает Радько.

Адвокат стороны потерпевших в деле о смертельном ДТП в центре Москвы Александр Добровинский считает, что Пашаев был не единственным защитником, кто представлял интересы Ефремова, а также актер и во время судебного процесса не сменил своего адвоката, поэтому жалобы о давлении неуместны.