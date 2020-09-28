Дегтярев рассказал об основных моментах работы на посту губернатора

28.09.2020, 17:48, Новости дня

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о рабочих буднях и ситуации в регионе.

«У меня охотинспекторы просят деньги на ремонт и реконструкцию кордонов, где они обитают. Я эти выходные посвятил объезду всех близлежащих – по лесам, по полям, по горам, по рекам. Действительно, – в плачевном состоянии. Эти люди стоят на страже сохранения нашей природы. И брошены, никто ими не занимался годами. Ни техники, ни кордонов нормальных, ни зарплаты, ничего нет», – рассказал Дегтярев «Комсомольской правде».

Он также рассказал о ситуации с наводнениями в регионе. «В Хабаровске у нас все слава богу, уровень воды снижается, жертв нет, пострадавших нет, начинаем подсчет убытков, чтобы их в соответствии с законом компенсировать из резервных фондов. Гребень [паводка] сейчас уже под Комсомольском, там находится мой заместитель. Мэр на месте. Туда перебросили водоналивную дамбу, все насосы, будем выручать», – отметил врио губернатора.

Он добавил, что учебный год в Хабаровском крае в целом начался нормально. Сын Дегтярева, по его словам, пошел в школу в Москве, однако после Нового года продолжит обучение в Хабаровске.

«Жилье надо сейчас обставить, все подготовить. Сделку оформить. Определить, куда он пойдет, какой у него будет маршрут. Их же у меня четверо. Тут на коленях не решаю такие вопросы. Я готовлю все к их приезду в декабре», – рассказал он.

Дегтярев отметил, что купил квартиру и занимается ремонтом. Он добавил, что жилье дорогое и ситуацию надо исправлять.

Кроме того, врио главы региона оценил ситуацию с коронавирусом.

«У нас стабильная ситуация в крае. В среднем от 60 до 80 инфицированных в день мы фиксируем. Это стабильный показатель, пока резкого прироста нет. Мы дополнительные меры пока не вводим, но находимся в полной готовности. Если понадобится, конечно, будем вводить. Пока – нет», – отметил он.

Дегтярев подчеркнул, что призывает митингующих в Хабаровске прекратить выходить на улицы и не мешать другим людям и участникам дорожного движения

«Я вообще ничего с ними не делаю. Я всех призываю заканчивать это делать. И работаю каждый день без выходных. И вся моя команда работает ежедневно без выходных. Могу одно сказать. Мне очень не нравится, когда нарушают правила дорожного движения, очень много обращений идет на мое имя с просьбой навести в городе порядок. Перекрываются дороги, создаются помехи участникам дорожного движения, постоянно – клаксоны, это все создает атмосферу негативную. Люди отдыхают вечером, кто-то прогуливается, а тут – сигналят. Я просил полицию навести порядок.

И не только – полицию. (…) Поберегите себя, ко всем обращаюсь!» – сказал Дегтярев.

Врио губернатора подвел промежуточный итог работы в регионе. «Полеты на Север есть? Есть. С Газпромом соглашение по газификации подписали? Подписали. На дороги деньги выбиваем? Выбиваем. (…) Обычная текущая работа. Порядок наводим во всех отраслях», – сказал он.

Вместе с тем Дегтярев отметил, что теперь не скучает по Москве. «В Москве теперь я скучаю по Хабаровску. Прилетал в командировку, так тянет домой в Хабаровск, вы себе не представляете», – отметил он.