Названа причина отъезда Алексиевич из Белоруссии

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28.09.2020, 17:48, Новости дня

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич покинула Белоруссию и отправилась в Германию на лечение, сообщила пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции. По их данным, писательница давно планировала отъезд.

«Касаемо Светланы, мы отъезд подтверждаем. Она выехала на лечение. Отъезд был запланирован давно, но переносился в связи с коронавирусной ситуацией в некоторых странах ЕС», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее в понедельник стало известно, что Алексиевич уехала из Белоруссии.

Напомним, координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников. В президиум координационного совета оппозиции Белоруссии изначально входило семь человек. Все они, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, находятся под арестом или за пределами Белоруссии.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявляла, что белорусские власти не могут арестовать Алексиевич, поскольку она уже в возрасте и слишком известна.



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