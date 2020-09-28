Грузия обеспокоена эскалацией конфликта между Азербайджаном и Арменией

28.09.2020, 17:40, Новости дня

Грузия готова в любой форме способствовать деэскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией и установлению мира в регионе. Так отреагировал грузинский МИД на обострение ситуации в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

«Мы надеемся, что сторонам удастся достичь соглашения о прекращении огня, перейти в режим переговоров, и предотвратить крупномасштабные военные действия, которые крайне негативно отразятся на безопасности всего региона», — сказано в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства от 27 сентября.

МИД Грузии призвал международное сообщество, включая сопредседателей Минской группы ОБСЕ, «приложить все усилия для прекращения эскалации и возобновления конструктивного диалога».

Заявление с призывом к миру сделала и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая написала в Твиттере: «Я очень обеспокоена возобновлением боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем к миру. Стабильность и мир в нашем регионе должны быть нашим общим делом».

В свою очередь, Католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй, который по разным опросам пользуется наибольшим влиянием в стране, распространил специальное послание, в котором высказал обеспокоенность в связи с возобновлением конфликта в регионе.

«Это особенно болезненно для нас, поскольку мы друзья и соседи обеих стран, и в Грузии проживает много азербайджанцев и армян. Надеемся, что власти как одной, так и другой страны и международное сообщество не допустят острой эскалации ситуации, которая станет проблемой на Кавказе и большим вызовом для мира. Мы молимся, чтобы бог послам мир Армении, Азербайджану и всему», — говорится в послании Илии Второго.

Комментарии оппозиции

Грузинские оппозиционные партии выступили с призывами к Армении и Азербайджану прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. При этом большинство оппозиционеров критиковали грузинские власти за то, что на фоне обострения ситуации в регионе они не созвали Совет безопасности и не оценили риски, перед которыми может оказаться Грузия в случае полномасштабных боевых действий между соседними странами.

В то же время лидер самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение», экс-президент Михаил Саакашвили, ныне глава украинского Исполнительного комитета национального совета реформ, призвал Баку и Ереван брать пример со стран Балтии и не подаваться розни, которую сеют, по его словам, «внешние силы».

«Моя позиция вполне ясна и основана на принципе государственной целостности, то есть Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджанской Республики и ничто не изменит этого… Грузия заинтересована в братских и дружественных отношениях между тремя кавказскими народами. Наше будущее должно быть таким, как отношения между тремя странами Балтии, и только внешние силы заинтересованы в том, чтобы разделить нас и господствовать, и мы никогда не должны позволять им это», — написал Саакашвили в социальной сети «Фейсбук».

Мнение экспертов

Политолог Малхаз Мацаберидзе из Тбилисского государственного университета отметил в комментарии для Русской службы «Голоса Америки», что, если противостояние между соседними странами не прекратится в скором времени, весь регион обречен на экономический, политический и гуманитарный кризис.

Политолог Нодар Харшиладзе из грузинского Центра стратегического анализа считает критически важным для стабильности в регионе предотвращение полномасштабной войны. Если же это окажется невозможным, по его словам, Грузия столкнется с проблемой беженцев, к чему страна должна подготовиться, а также с политическими проблемами. В частности, полагает эксперт, Россия может попросить Грузию открыть через ее территорию гуманитарный коридор, который также может быть использован для транспортировки в зону конфликта российского оружия.

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе убежден в том, что в сложившейся ситуации для Грузии важнее всего сохранить нейтралитет, так, как это было в течение всего времени с начала конфликта между соседями. Согласно политологу, недопустимо использование данной темы политическими оппонентами в Грузии в качестве обвинений. В частности, эксперт имеет в виду распространенную в июле дезинформацию о якобы использовании территории Грузии для поставок оружия в Армению, которую в своё время «подхватили» и грузинские оппозиционные партии.

«Это вопрос национальной безопасности, а не внутренних политических разборок», —подчеркивает Шарашенидзе.

Напомним, ранее региональные СМИ распространили информацию, что до того, как 12 июля начались бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана, из России через Грузию «проследовали автомобили КамАЗ с лаунчерами для установок «Град» и минометными боеприпасами», а также воздушным путём «была доставлена крупная партия минометных боеприпасов разных калибров» из Сербии. Грузинский МИД тогда категорически опроверг данные утверждения, назвав их «дезинформацией».

Позже, 20 сентября в интервью местным СМИ, президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил грузинское правительство за, как он заявил, отказ предоставить территорию Грузии для перевозок оружия в Армению.

«Грузия повела себя как очень надежный партнер. Хочу выразить признательность правительству Грузии за это. Могу сказать, что в лице правительства Грузии мы видим надежного партнера и друга», — заявил тогда Алиев.