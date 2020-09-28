Помпео провел переговоры с министром иностранных дел Греции

28.09.2020, 17:40, Новости дня

Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в Салониках, Греция, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Согласно официальному заявлению ведомства, Помпео и Дендиас обсудили прочные двусторонние отношения между США и Грецией, углубление научно-технических связей и тесное сотрудничество по вопросам диверсификации энергетики и инфраструктурных проектов.

Помпео отметил важную региональную роль Салоник как ворот на Балканы и приветствовал лидерство Греции в продвижении трансатлантической и европейской интеграции Западных Балкан. Двое дипломатов отметили историческое значение вступления Северной Македонии в НАТО. Они также согласились с необходимостью мирного разрешения любых споров в Восточном Средиземноморье в соответствии с международным правом, и госсекретарь приветствовал все усилия по снижению напряженности и возвращению к диалогу.