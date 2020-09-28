 

ЕС обратился к сторонам конфликта в Карабахе

28.09.2020, 17:10, Новости дня

Евросоюз обратился к сторонам конфликта в Карабахе с призывом сделать все возможное, чтобы предотвратить новую войну и обеспечить защиту гражданских лиц и инфраструктуры.

«Мы призываем все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать новой войны», – цитирует РИА «Новости» официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.

Также он призвал избегать любого иностранного вмешательства. По его словам, все региональные силы должны способствовать деэскалации в Карабахе.

«Мы знаем, что разные силы поддерживают ту или иную сторону в конфликте. Мы призываем все региональные силы способствовать деэскалации», – отметил представитель ЕС.

Он подчеркнул, что ЕС «будет проводить контакты со всеми сторонами для предотвращения углубления конфликта в Карабахе». 

«Мы также призываем избегать любого иностранного вмешательства в этот конфликт», – сказал Стано.

В свою очередь комиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич призвал стороны конфликта обеспечить защиту гражданского населения и инфраструктуры. 

«Призываю все стороны конфликта в Нагорном Карабахе сделать все необходимое для обеспечения защиты жизни гражданского населения и инфраструктуры в соответствии с обязательствами по уважению принципов международного гуманитарного права», – написал Ленарчич в Twitter.

Между тем Страсбургский суд получил запрос Армении обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов. 

«Суд получил ходатайство об обеспечительной мере. Оно рассматривается», – сказали в суде, не уточнив, когда именно оно будет рассмотрено.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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