Криклий рассказал о строительстве четырех украинских аэропортов

28.09.2020, 17:10, Новости дня

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о прогрессе со строительством аэропортов в стране. Об этом он написал 28 сентября в Facebook.

По его информации, в одесском аэропорту завершены бетонные работы первой очреди на взлетной полосе, перроне и рулежных дорожках. Проходит оформление актов выполненных работ, получение сертификата строительной готовности ожидается в октябре.

“Параллельно продолжаются работы по второй очереди строительства, куда входит метеорологическое оборудование. Завершение планируется в 2021 году. Третья очередь прошла экспертизу, пока определяются возможные источники финансирования, в ближайшее время правительству будет представлен соответствующий проект постановления”, – сказано в посте.

В Днепре начаты подготовительные работы и объявлен международный тендер на генподрядчика, который будет строить новый аэродром.

“Начаты работы по строительству пассажирского и VIP-терминалов запланированной пропускной способностью до 1 тыс. человек в час. За бюджетные средства в новом аэропорту “Днепропетровск” планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км. Ориентировочная стоимость проекта – около 6 млрд грн, срок строительства – около трех лет”, – написал Криклий.

Який у нас прогрес із будівництвом аеропортів?✈️ Аеропорт “Одеса” — завершені бетонні роботи 1-ї черги (злітна смуга,… Posted by Владислав Криклій – Міністр інфраструктури України on Esmaspäev, 28. September 2020

Он отметил, что правительство выделило 30 млн грн на проведение проектных работ для строительства нового аэропорта Закарпатье. Определяется оптимальное место в регионе для его строительства.

“Строительство аэропорта планируется завершить до 2023 года. Аэропорт в Закарпатье – проект государственно-частного партнерства, на который предполагается [потратить] 3-4 млрд грн. Государство берет на себя строительство аэродрома, а частный инвестор – строительство терминала”, – подчеркнул министр инфраструктуры.

По строительству аэропорта Ужгород было подписано двустороннее межправительственное соглашение о возобновлении его полноценного функционирования, отметил Криклий.