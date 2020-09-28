 

Кличко дал номер для жалоб на отказы в тестировании на коронавирус

28.09.2020, 17:10, Новости дня

Если врач отказывается назначать тестирование на коронавирус при показаниях для этого, пациент может позвонить на горячую линию Киевской городской государственной администрации, сообщил на онлайн-пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко, пишет сайт политика.

“При появлении первых симптомов болезни нужно обратиться к своему семейному врачу. Именно он принимает решение относительно вашего лечения и о необходимости сдать тест на коронавирус. Если врач видит такую необходимость, то биологические материалы у пациента отбирают медики мобильных бригад. Напомню, такие бригады выезжают к киевлянам домой и отбирают более тысячи образцов в сутки. Я говорю о ситуации, когда у человека подписана декларация с семейным врачом коммунального медучреждения. Если же возникает недопонимание с врачом коммунального учреждения о целесообразности тестирования или других вопросов – обращайтесь на горячую линию департамента здравоохранения КГГА по телефону 278-41-91. Чтобы мы могли выяснить все обстоятельства и оперативно на них отреагировать”, – сказал мэр столицы.

За 27 сентября в Киеве лабораторно подтверждено 328 новых случаев коронавирусной болезни, восемь пациентов умерли, 23 – преодолели болезнь. За весь период пандемии от коронавирусной болезни выздоровели 6505 жителей Киева, умерло 369 человек, лабораторно подтвержденных случаев заболевания в столице – более 22 тыс.

Кличко рассказал, что в Киеве увеличивают количество тестирований на коронавирус, потому что к медикам обращается все больше пациентов с симптомами инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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