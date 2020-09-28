 

Азербайджан заявил о наличии ответа на возможное применение Арменией «Искандеров»

28.09.2020, 14:48, Новости дня

У азербайджанских ВС есть адекватный ответ на возможное применение комплексов «Искандер» Арменией в ходе конфликта, сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«К сожалению, ожидать от армянской стороны можно чего угодно. Мне сложно комментировать с военной точки зрения, какие будут ответные действия. (…) Я уверен, что у Вооруженных сил Азербайджана есть адекватный ответ», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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