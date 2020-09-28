Эксперт: Солодов откликнулся на запрос жителей Камчатки об эффективности власти

28.09.2020, 14:40, Новости дня

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сделал смелый шаг, сократив число региональных чиновников. Но тем самым глава региона пошел навстречу требованиям жителей, заинтересованных в эффективности местной власти, – сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский, комментируя решение Солодова сократить штат краевого правительства.

«То, что делает губернатор Камчатского края Владимир Солодов – это смело, востребованно и точно найдет поддержку со стороны населения. Нет поводов сомневаться в том, что у него все получится», – полагает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По решению губернатора Солодова сразу пять членов правительства Камчатского края, включая двух вице-губернаторов покинут свои посты, сообщило накануне региональное агентство «Камчатка-Информ». Ранее глава региона подписал постановление, по которому общее число органов исполнительной власти региона сокращается с 37 до 31, пять министерств укрупнят, шесть органов власти полностью упразднят.

«Запрос на эффективность власти, в том числе региональной, – это сейчас один из основных запросов со стороны населения. Это не выдумка социологов или аналитиков. Люди во время проведения фокус-групп способны сформулировать: «Мы хотим, чтобы власть действовала была более действенной, работала в наших интересах и решала наши проблемы», – отметил социолог.

Поэтому, продолжил эксперт, любые действия со стороны власти, направленные на улучшение качества ее работы, соответствуют запросу со стороны населения. В этом, действительно, есть необходимость и люди хотят, чтобы особенно в тех сложных условиях, в которых мы сейчас находимся, власть работала хорошо и эффективно, добавил собеседник.

При этом, подчеркнул Потуремский, эффективность не равна оптимизации. «Это не значит «давайте уволим всех чиновников». Для людей эффективность – это качество решений, которые принимает власть, и решение проблем населения. А сейчас есть запрос на быстрое решение. Для любого губернатора это вызов», – сказал собеседник.

«Есть два подхода решения проблем. Первый имитационный и популистский. В этом смысле яркий пример – бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал, который действовал, в первую очередь, в политических интересах. Второй подход содержательный. Если рассматривать кейс Солодова, то Камчатский край – это регион с достаточно серьезными и социальными, и экономическими проблемами. Он решал проблемы, которые прежняя власть либо не замечала, либо до нее не доходили руки. За это он и был избран», – отметил Потуремский.

Также нужно помнить, добавил эксперт, что Солодов – выпускник «Школы губернаторов», – указал эксперт. «Он показал собственную состоятельность как менеджер. Он умудрялся действовать реально по всем направлениям. У него есть опыт, и предлагая собственную систему управления краем, можно быть уверенным, что это не имитационное, а точно содержательное решение», – считает социолог.

Ранее Владимир Путин призвал нового губернатора Камчатки Солодова поддержать рыбаков со сбытом их продукции, в частности, увеличить количество судов, которые будут перевозить рыбу с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Президент также предложил Солодову в координации с российским правительством развивать туризм в регионе и решить проблему аварийного жилья.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе во время встречи с избранными в сентябре главами регионов президент призвал губернаторов не подвести людей, которые отдали за них свои голоса. Кроме того, Путин обратился к новым главам регионов с призывом действовать в сложных ситуациях и реализовывать нацпроекты.