Светлана Алексиевич покинула Белоруссию

28.09.2020, 14:08, Новости дня

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии.

Алексиевич рано утором в понедельник улетела в Германию, однако отмечается, что ее отъезд никак не связан с уголовным делом против Координационного совета. «Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам», – рассказала порталу Tut.by помощница писательницы.

Она пояснила, что у Алексиевич запланированы мероприятия в Швеции и на Сицилии. Помощница добавила, что писательница вернется в зависимости от ее самочувствия и от того, как будут развиваться события в Белоруссии.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусские власти не могут арестовать Алексиевич, поскольку она уже в возрасте и слишком известна.

Напомним, Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников. В президиум Координационного совета оппозиции Белоруссии изначально входило семь человек. Все они, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, находятся под арестом или за пределами Белоруссии.