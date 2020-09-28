 

Навальный опроверг «секретность» встречи с Меркель

28.09.2020, 11:48, Новости дня

Блогер Алексей Навальный подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель навещала его в берлинской клинике Charite, где он находился на лечении. Встреча не была «секретной», отметил Навальный.

«Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», – написал Навальный в Twitter.

Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице https://t.co/8d8vnEe23z

— Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

Ранее издание Der Spiegel сообщил, что Меркель тайно посетила Навального во время его пребывания в клинике Charite в Берлине. 

В клинике Charite сообщали, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры РФ о лечении и обследовании блогера. Кроме того, российская сторона считает, что «отравление» Навального могло быть инсценировкой.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.



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