В Бурятии в рамках нацпрограммы построят более 200 соцобъектов

28.09.2020, 11:48, Новости дня

Реализация национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока позволит обновить и построить в Бурятии более 200 социальных объектов, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

«В Бурятии в ближайшие четыре года в рамках Национальной программы будет построено и реконструировано более 200 социальных объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта», – передает ТАСС сообщение пресс-службф.

До 2024 года в регионе на федеральные средства планируется построить и реконструировать 53 организации здравоохранения, из них 17 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, в 34 медорганизациях планируется капитальный ремонт. В также программу вошли мероприятия по строительству 14 детских садов и капитальный ремонт девяти школ, 10 колледжей и техникумов. Для студентов Бурятского государственного университета построят новое общежитие. Также по национальной программе возведут и обновят учреждения культуры, спортивные сооружения.

По словам первого зампредседателя Общественной палаты Бурятии Татьяны Думновой, появление такой национальной программы для республики очень важно.

«Это комплексная программа, то есть в нее вошли не просто социальные объекты, а именно приближенные к тем местам, в тех населенных пунктах, где развивается экономика, – сказала Думнова. – Это про те самые точки роста: там, где строятся или уже работают предприятия, будут создаваться условия для жизни людей. Мало только лишь развивать какие-то экономические проекты, проекты в промышленности, если не создавать достойные условия для жизни местного населения м а это поликлиники, больницы, школы, детские сады и прочее, это и есть комплексное развитие территории».