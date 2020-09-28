Военный эксперт сказал, кто выигрывает в новом обострении в Карабахе

28.09.2020, 11:40, Новости дня

«Пока мы видим кустарный подход в организации боевых действий. Без резких изменений потери с обеих сторон будут очень большими», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, говоря о тактике азербайджанской армии, армий Армении и НКР в Нагорном Карабахе.

«Азербайджан попытается захватить как можно больше территории. Сначала проводится бомбардировка и обстрел укреплений, а потом идет вперед бронетехника и пехота. Это старая классическая схема, но в локальных войнах она до сих пор функционирует», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

По оценке эксперта, обе стороны карабахского конфликта используют тактику, которую применяла советская армия в 1980-х годах, во время войны в Афганистане. «По большому счету, вся боевая техника, которая находится на вооружении Армении и Нагорного Карабаха (за исключением только комплексов «Искандер», имеющихся на вооружении армянских войск), использовалась и тогда, во время афганской кампании», – добавил Кнутов.

По мнению Кнутова, армянская сторона допустила серьезную тактическую ошибку. «Азербайджан вчера продемонстрировал, как уничтожает армянские танки. Если это видео соответствует действительности, то первое, что бросается в глаза, это то, что техника не рассредоточена, не замаскирована, находится в колонне. Это называется беспечностью!», – подчеркнул эксперт.

«Это горы, и здесь надо использовать другие подходы, нежели в лесистой местности, – указал Кнутов. – Если колонна остановилась, она должна это делать на малозаметной территории. Передвижение должно осуществляться под прикрытием».

«Пока речь идет о кустарном подходе в организации боевых действий. Без резких изменений потери с обеих сторон будут очень большими», – отметил Кнутов.

В горах воевать тяжелее, независимо от высот, там снаряд и пуля летят по-другому. Без специальной подготовки вести бои там невозможно. Поэтому выигрывает пока Азербайджан, но в основном в силу фактора внезапности, констатировал Кнутов.

В целом, по мнению Кнутова, говорить о начале широкомасштабных боевых действий пока рано. «Азербайджан и Армения только начинает развертывание боевых частей в районе театра военных действий, – отметил Кнутов. Им потребуется на это около недели. Этого нельзя допускать. Если это произойдет, там будет кровавая бойня».

Обострение армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха началось началось накануне утром. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе. В понедельник утром минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения с Азербайджаном.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Арцахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с момента прекращения полномасштабного военного конфликта в 1994 году.