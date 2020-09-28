 

Грузия закупила испанские беспилотники

28.09.2020, 11:40, Новости дня

Министерство обороны Грузии закупило партию новых беспилотников у Испании, численность не уточняется, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявило минобороны, глава ведомства Ираклий Гарибашвили посетил демонстрационные полеты на военной базе в Марнеули.

По его словам, новые беспилотники позволят «усилить оборонные возможности Грузии».

В минобороны отметили, что ведомством взят курс на получение нового вооружения и модернизации имеющегося.

Беспилотники будут применены на учениях и при поисково-спасательных операциях, заявили в МО Грузии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / В Швейцарии сотрудница зоопарка погибла после нападения амурской тигрицы

15.08 / Белорусские пограничники не пропустили двух «альпинистов» из Польши

17.08 / Российские СМИ сообщили, что у Лукашенко в Подмосковье есть трехэтажный дом. Он разрешил забрать его

23.09 / Россия решила начать автоматический обмен налоговой информацией с Турцией и Нигерией

29.06 / Sky News – Rolling Stones пригрозили засудить Трампа за использование их музыки

24.09 / Т-90А сорвали наступление «противника» под Волгоградом на учениях «Кавказ»

29.06 / Политолог связал проигрыш Трампа и результаты выборов в Польше

22.07 / “Сотрудничает со следствием”. Полиция рассказала о задержании в Харькове возможного сообщника луцкого террориста

20.07 / Путин объяснил данные десантным кораблям в Керчи названия

10.09 / Белорусская оппозиционерка Алексиевич заявила, что не хочет покидать страну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска