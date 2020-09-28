Грузия закупила испанские беспилотники
28.09.2020, 11:40, Новости дня
Министерство обороны Грузии закупило партию новых беспилотников у Испании, численность не уточняется, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как заявило минобороны, глава ведомства Ираклий Гарибашвили посетил демонстрационные полеты на военной базе в Марнеули.
По его словам, новые беспилотники позволят «усилить оборонные возможности Грузии».
В минобороны отметили, что ведомством взят курс на получение нового вооружения и модернизации имеющегося.
Беспилотники будут применены на учениях и при поисково-спасательных операциях, заявили в МО Грузии.
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