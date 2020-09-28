 

Россия призвала к сдержанности по ситуации в Нагорном Карабахе

28.09.2020, 10:48, Новости дня

Москва призывает всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность вокруг конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил в замглавы МИД Андрей Руденко.

«Призываем всех игроков, как внешних, так и внутренних, проявлять максимальную сдержанность, в том числе, и в плане риторики», – цитирует РИА «Новости» Руденко.

По его словам, важно быть максимально осторожными с тем, чтобы «незамедлительно добиться прекращения огня и возвращения за стол переговоров». 

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Также в Азербайджане объявлена частичная мобилизация. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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