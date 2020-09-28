В РФ выявили 8,1 тыс. новых случаев коронавируса

28.09.2020, 10:29, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 8135 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 159 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8135 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 27,0% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2217, Санкт-Петербурге – 237, Московской области – 212.

Всего в стране выявлен 1 млн 159 тыс. 573 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 945 тыс. 920 человек, из них 2702 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 61 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 20 тыс. 385 человека.

Накануне, 27 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7867. Таким образом, число новых случаев выросло на 268.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.