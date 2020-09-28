 

Россия по поставкам СПГ Китаю обошла крупнейшего в мире производителя

28.09.2020, 10:29, Новости дня

Выход российских заводов сжижения природного газа из плановых ремонтов и запуск навигации по Северному морскому пути позволили РФ нарастить поставки СПГ в Китай в июле 2020 года до рекордного значения.

Первую позицию на китайском рынке с большим отрывом занимает Австралия (3,279 млрд куб. м СПГ в июле). За ней следуют Малайзия (913 млн куб. м) и Индонезия (759 млн куб. м), от которых РФ с 717 млн куб. м отстоит совсем ненамного, свидетельствует статистика китайской таможни. Поставки российского СПГ в Китай пока что в два раза превосходят поставки трубопроводного газа (379 млн куб. м за июль), передает «Интерфакс».

По поставкам СПГ в Поднебесную РФ в июле удалось обойти крупнейшего в мире производителя – Катар, хоть и на долю процента.

Из-за ремонтных работ и общего снижения производства в июне РФ доставила в Китай лишь 265 млн куб. м СПГ, опустившись на шестое место по объему поставок. А с учетом того, что и в июле завод на Сахалине работал не в полную силу, есть основания ожидать дальнейшего роста отгрузок в статистике за август.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как РФ побила конкурентов на мировом рынке СПГ.



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