 

Xpeng презентовала в Пекине летающий автомобиль

28.09.2020, 8:50, Новости дня

В ходе автосалона в Пекине состоялась официальная премьера уникального летающего электрокара.

Модель от Xpeng  получилась достаточно компактной, а потому в салоне смогут разместиться максимум двое человек. Также следует выделить, что китайский бренд ранее уже успел зарекомендовать себя после выпуска седана и внедорожника, которые разрабатывались при поддержке Alibaba и Foxconn. Что касается нового проекта летающего электрокара, то его стоимость достигает 1,7 млрд долларов.

Внешний вид летающего средства напоминает классический квадрокоптер, тогда как размеры уже свидетельствуют о возможности размещения людей. Новинка получила турбированные агрегаты, а также возможность набора высоты до 25 метров. Остальные подробности пока умалчиваются.



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