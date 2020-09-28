 

Компания Geely представила обновленный Atlas

28.09.2020, 8:50, Новости дня

В рамках проводимой выставки Beijing Auto Show-2020 в Пекине продемонстрировали обновленный паркетник Geely Atlas.

При сравнении с предшественником обнаружить серьезные отличия по внешнему виду достаточно сложно, однако основной упор здесь сделан именно на техническое оснащение и функционал. Вместе с тем Geely Atlas имеет обновленные колесные диски, стильную решетку радиатора, а также современную светодиодную оптику.

Кроме того, в салоне применили уникальный рычаг КПП, а также крупный 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. Также нужно отметить, что новая модель имеет усовершенствованный 1,8-литровый агрегат, который выдает 184 л.с. мощности. Также поступит версия с 163-сильным агрегатом при механической трансмиссии. Пока сроки выхода Geely Atlas для российского рынка не озвучены.



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