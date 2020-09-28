Израиль отмечает Йом-Кипур в условиях жесткого карантина

28.09.2020, 8:30, Новости дня

Торжественный еврейский праздник Йом-Кипур, когда жизнь в Израиле практически замирает, в этом году проходит в условиях жестких карантинных ограничений.

Раз в год в Израиле закрываются предприятия, дороги пустеют, и даже телевидение и радио прекращают вещание, в то время как верующие погружаются в 25-часовой пост и интенсивные молитвы об искуплении в самый священный день еврейского календаря. При этом более светские люди могут кататься на велосипедах или даже устраивать пикники на пустых дорогах.

В этом году праздник начинается с заходом солнца в воскресенье.

Однако все предприятия, признанные второстепенными, уже были закрыты, а израильтянам было запрещено удаляться от дома более чем на километр во время праздников, которые начались на прошлой неделе еврейским Новым годом и продолжатся до середины октября.

Это уже второй общенациональный карантин после начала пандемии коронавируса. В Израиле, где проживает лишь 9 миллионов человек, регистрируется более 7 тысяч новых случаев в день, что вызывает опасения, что больницы могут быть перегружены.

Благодаря карантину, введенному весной, в целом удалось сдержать эпидемию, и число новых случаев в мае снизилось примерно до 12 в день. После этого власти открыли школы и предприятия, и это привело к резкому росту заболеваемости. Правительство, сформированное в мае для управления кризисом, было раздираемо внутренними конфликтами, что усиливало отчаяние в обществе.

В своем обращении к стране президент Израиля Реувен Ривлин призвал соотечественников зажечь свечу в память о более 1400 израильтянах, умерших от COVID-19.

«Их всех любили, всех знали, у всех были имена и лица, – сказал он. – Да простится нам грех слабости и неспособности за то, что мы не сделали достаточно, за то, что нам не удалось их спасти. Из-за этого погибли люди».

В соответствии с введенными ограничениями, израильтяне могут молиться только на открытом воздухе, собираясь группами не более 20 человек. Тем не менее, синагоги смогут открыться в Йом-Кипур для ограниченных молитв с соблюдением правил социального дистанцирования, несмотря на предупреждения экспертов в области здравоохранения, что это может привести к деальнейшему распространению инфекции.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу призвал людей воздержаться от посещения синагог в Йом-Кипур.

Он также призвал прекратить публичные демонстрации против него, заявив, что они представляют опасность для здоровья населения. Тысячи израильтян в последние месяцы выходили на улицы, призывая к отставке Нетаньяху, которому предъявлены обвинения в коррупции, и обвиняя его в неэффективном управлении в условиях эпидемии.

Демонстранты считают, что Нетаньяху пытается заставить их замолчать.