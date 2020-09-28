 

Япония собралась наладить производство водородного топлива на Луне

28.09.2020, 6:48, Новости дня

Японское агентство аэрокосмических исследований намерено к 2035 году построить на Луне завод по производству водородного топлива, сообщило Киодо.

Предприятие планируется создать в районе южного полюса спутника Земли, где, предположительно, находятся залежи льда. Из него будут получать питьевую воду, а также кислород и водород. Последний компонент можно применять в качестве топлива для перемещений как по самой Луне, так и для полетов между ней и окололунной космической станцией, передает ТАСС.

По предварительным расчетам, на такие цели необходимо от 21 до 37 тонн воды. Завод позволил бы значительно снизить затраты на транспортировку топлива с Земли. Кроме того, успешная реализация проекта поможет ускорить темпы освоения Луны и космоса.

Напомним, в мае стало известно, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения о создании «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз, добыче ресурсов на Луне и принципах действия лунного права собственности.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.

Кремль заметил, что попытки «приватизации» космоса неприемлемы, а в Роскосмосе заявили, что попытки экспроприации космоса и агрессивные планы по фактическому захвату других планет не настраивают на плодотворное сотрудничество. Москва подчеркивала, что у США нет права отводить себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки по использованию космических ресурсов.

Комментируя сообщения о планах Вашингтона, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил принципы «вторжения» США на Луну с операциями в Ираке или Афганистане. Глава НАСА Джим Брайденстайн, в свою очередь, сравнил добычу ресурсов на Луне с ловлей тунца.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США заняться освоением ресурсов на Луне.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Леонид Кравчук о Донбассе: мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос 

06.07 / Настоящая мягкая сила России

31.08 / США частично приостанавливают боевую подготовку в Южной Корее после аварии

24.06 / Президенту Косово и его окружению в Гааге выдвинули обвинение в 100 убийствах

09.08 / “Милиция с народом, а народ с милицией”. Тихановская и ее соратницы обратились к белорусам

23.08 / Адвокат оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева

29.06 / Доктор Мясников оценил страхи о «чипизации» через вакцину

20.08 / Раскрыты подробности о российской вакцине от коронавируса

05.07 / В ГСЧС предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на выходных

16.08 / Правительство предотвратило дефицит вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска