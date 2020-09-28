 

“Харьковская история закончена”. Донецкий “Шахтер” будет играть в Киеве

28.09.2020, 4:50, Новости дня

Донецкий футбольный клуб “Шахтер” сменил место проведения “домашних” матчей с Харькова на Киев. Об этом 27 сентября сообщает Champion.com.ua.

“Мы заключили контракт с НСК “Олимпийский” на три года. Буквально на днях приехал последний груз из Харькова. Можно сказать, что наша харьковская история закончена. Это был важный период для нашего клуба. Мы очень благодарны Харькову, стадиону и всем, кто был причастен к тем матчам”, – сказал директор департамента по эксплуатации ООО “Шахтер-Сервис” Вадим Гунько.

По его словам, “Шахтер” привез из Харькова в Киев “много оборудования, восемь огромных фур”.

“Прежде всего, это оборудование по уходу за газоном. Это то, на чем мы планируем сконцентрироваться. Но также оборудование, связанное с комфортом и безопасностью зрителей”, – объяснил Гунько.

25 сентября в эфире Shakhtar News он назвал газон на “Олимпийском” менее качественным, чем на стадионе “Металлист” в Харькове.

После начала боевых действий на Донбассе весной 2014 года “Шахтер” проводил основную часть поединков во Львове. При этом в клубе были недовольны поддержкой “Шахтера” в городе.

В январе 2017 года донецкий клуб сообщил, что будет играть в Харькове.

27 сентября “Шахтер” на НСК “Олимпийский” в рамках украинской Премьер-лиги обыграл донецкий “Олимпик” со счетом 2:0.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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