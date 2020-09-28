В зону конфликта в Карабахе собрались свыше 10 тыс. добровольцев

28.09.2020, 3:08, Новости дня

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что приехать в зону конфликта выразили желание более 10 тыс. добровольцев.

«Свыше 10 тысяч добровольцев выразили желание приехать в Арцах», – приводит слова Арутюняна «Sputnik-Армения».

При этом, по его словам, пока необходимости в помощи добровольцев нет, так как подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха при поддержке призванных из запаса военнослужащих выполняют поставленные перед ними задачи.

Тем временем ректор Ереванского государственного медуниверситета Армен Мурадян опубликовал видео отправки медицинских бригад в Карабах. На кадрах видно, как врачи провожают своих коллег.

«Держитесь ребята, клиническая «Белая армия» в пути. Без сомнений, мы победим, в отличие от врага, мы сильны и едины», – отметил Мурадян.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.