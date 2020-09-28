 

В Армении опасаются вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана

28.09.2020, 2:40, Новости дня

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном не исключил вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.

Об этом со ссылкой на пресс-службу главы армянского правительства проинформировал местный “1 канал”.

“Пашинян призвал Макрона обратить внимание на крайне предвзятую и агрессивную позицию Турции и на необходимость пресечения возможного вмешательства этой страны в дальнейшее развитие ситуации”, – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Пашиняна, Макрон “выразил глубокую обеспокоенность создавшейся обстановкой и посчитал недопустимым дальнейшее углубление напряженной ситуации”.

Конфликт двух государств вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. МИД Армении сообщил об обстреле мирных населенных пунктов, министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии. Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях.

Военное положение ввели сегодня и в Армении, и в Азербайджане.

В Турции заявили, что поддерживают Азербайджан в конфликте с Арменией, которая, по мнению Анкары, “в очередной раз нарушила международное право”.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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