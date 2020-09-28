США призвали к немедленному прекращению боев в Карабахе

28.09.2020, 0:08, Новости дня

Власти Соединенных Штатов осуждают эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе и призывают к немедленному прекращению огня, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«США встревожены сообщениями о крупномасштабных военных действиях <…>. США самым решительным образом осуждают эту эскалацию насилия. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову и главе МИД Армении Зограбу Мнацаканяну, чтобы призвать обе стороны немедленно прекратить боевые действия, использовать существующие прямые каналы связи между ними, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, а также избегать бесполезной риторики и действий, которые еще больше усиливают напряженность», – приводит слова Ортэгус ТАСС.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента подчеркнула, что вмешательство третьих стран в происходящее, по мнению Вашингтона, может только усугубить ситуацию. «США считают, что участие внешних игроков в эскалации насилия было бы крайне нецелесообразным и только обострило бы региональную напряженность», – отметили в Госдепе.

«Мы призываем стороны работать с сопредседателями Минской группой ОБСЕ, чтобы как можно скорее вернуться к переговорам по существу. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ США по-прежнему привержены делу оказания сторонам помощи в достижении мирного и устойчивого урегулирования конфликта», – подчеркнула Ортэгус, выразив также соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.