В Канаде разбился легкий самолет, есть погибшие
27.09.2020, 20:10, Новости дня
26 сентября в Канаде разбился легкий самолет Harmon Rocket. Об этом со ссылкой на Канадскую королевскую конную полицию (RCMP) сообщил телеканал CBC.
Авиакатастрофа произошла в 70 километрах на юго-запад от Эдмонтона. Самолет упал на поле и загорелся.
На борту находились жители Роки-Маунтин-Хаус – 59-летний пилот и 48-летняя пассажирка. Они погибли.
По данным телеканала, самолет взлетел в Роки-Маунтин-Хаус.
Расследованием причин аварии занимается Совет по безопасности на транспорте.
Rocket – одномоторный двухместный американский самолет, созданный в 2000 году. Изготовлен с использованием алюминия.
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