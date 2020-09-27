 

В Канаде разбился легкий самолет, есть погибшие

27.09.2020, 20:10, Новости дня

26 сентября в Канаде разбился легкий самолет Harmon Rocket. Об этом со ссылкой на Канадскую королевскую конную полицию (RCMP) сообщил телеканал CBC.

Авиакатастрофа произошла в 70 километрах на юго-запад от Эдмонтона. Самолет упал на поле и загорелся.

На борту находились жители Роки-Маунтин-Хаус – 59-летний пилот и 48-летняя пассажирка. Они погибли.

По данным телеканала, самолет взлетел в Роки-Маунтин-Хаус.

Расследованием причин аварии занимается Совет по безопасности на транспорте.

Rocket – одномоторный двухместный американский самолет, созданный в 2000 году. Изготовлен с использованием алюминия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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