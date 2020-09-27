 

В РФ подорожал минивэн Toyota Alphard

27.09.2020, 19:55, Новости дня

Японский минивэн пользуется достаточно высоким спросом на российском рынке.

Вместе с тем производителем принято решение увеличить ценник на данный автомобиль. Таким образом, теперь стоимость новой модели стала выше на 168-312 тысяч рублей в разных комплектациях. Также известно, что по отношению к прежнему прайсу нынешнее удорожание составляет около 3,3-6,1 процента.

В продвинутом исполнении стоимость минивэна Toyota Alphard составляет теперь 5,2 млн рублей. Разработчиками применен под капотом усовершенствованный 3,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 275 л.с. Также значится, что автомобиль поставляется с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. За текущий год продажи японского бренда снизились на 11% по сравнению с результатами за минувший год.



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