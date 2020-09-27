Экономика: Почему рубль стал выглядеть хуже других валют

27.09.2020, 18:08, Новости дня

Прошедшая неделя стала самой печальной для российской валюты за последние полгода. Рубль по темпам падения выглядит хуже других валют развивающихся стран. Евро подорожал до 91 рубля, а доллар – до 78. Не за горами и более высокие отметки. Что же происходит с российской валютой, и есть ли хоть малейшая надежда на ее укрепление к новому году?

Российские рубль в конце недели обесценился к евро до самого низкого уровня с февраля 2016 года. Недельный темп падения – самое большое за полгода. Евро подорожал к рублю аж до 91. По отношению к доллару ситуация не лучше – рубль упал в конце недели до самого худшего значения с начала апреля – до 78.

Надо сказать, что валюты всех развивающихся рынков сейчас падают. Но рубль выделяется на общем фоне. Он дешевеет быстрее всех. В чем же дело и каковы шансы у рубля в этом году?

На рубль в последнее время в целом давит геополитика. Все громче становится риторика США против строительства газопровода «Северный поток-2». В пятницу американские сенаторы предложили наложить санкции на ряд российских чиновников из-за истории с Навальным. Германия, без поддержки которой Газпрому не справится с проектом, оказалась на распутье. И пока непонятно до конца по какой дороге пойдет Берлин, хотя, конечно, РФ надеется, что Ангела Меркель не собьется с правильного пути.

Ко всему прочему, мир снова оказался на грани истерики из-за опасений второй волны карантинных мер. Вирус с приближением осени набирает обороты, причем, по всему миру. «В пятницу рубль отреагировал снижением на объявление карантинных мер в Москве», – говорит управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

Этот фактор в целом снижает аппетит к риску, что привело к падению спроса на рублевый госдолг. То есть спрос со стороны инвесторов на ОФЗ снизился, что автоматически лишило рубль поддержки. Доля нерезидентов в ОФЗ упала ниже 30%.

Наконец, по рублю ударила нефть. Brent не удержался у 44 долларов за баррель и снова ушел к 42 долларам. За неделю нефть потеряла 3%, что не добавило рублю оптимизма, указывает эксперт.

«На российский рынок давит еще и события с турецкой лирой. Как правило, проблемы одной из валют развивающихся стран перерастают в общую настороженность для всего блока стран EM (развивающихся)», – объясняет Кириенко. Дело в том, что ЦБ Турции встал на защиту лиры, подняв ключевую ставку на этой недели. В итоге лира начала укрепляться на 2,5%.

Еще недавно в мире заговорили о наступлении этапа снижения доллара. И он действительно снижался на фоне победоносного восстановления фондовых рынков после падения в марте. «Однако в последнее время ситуация начала меняться. Сентябрь оправдал звание сложного месяца для фондовых рынков. Первоначально снижение индексов объяснялось ребалансировкой портфелей крупными игроками, теперь – ростом числа заболеваемости в мире, слабыми данными и отсутствием стимулов со стороны правительства США и ФРС», – отмечает управляющий партнер.

Неужели рублю в этом году уже ничего не светит? Ряд экспертов так не считает.

Например, аналитики «Альфа-Капитал» спрогнозировали на этой недели укрепление рубля к концу года на 8–15%. Рубль к доллару вернется к 70 или даже к 65. Оптимистичные перспективы рублю обеспечат прочная экономика, низкий уровень долга, а также активное сальдо по счету текущих операций, считают там.

До этого эксперты «Ренессанс Капитал» высказали мнение, что рубль недооценен и к концу года вернется к справедливому курсу. И даже санкции США, которые они могут принять до конца года, этому не помешаяют, потому что санкции вряд ли будут разрушительными, считают аналитики.

Только жесткие санкции, к которым относятся запрет на расчеты в долларах и в евро госбанка РФ или запрет на покупку нового госдолга США, могут серьезно обвалить рубль. По оценкам Райффайзенбанка, в случае жестких санкций доллар может подорожать на 10 или даже 15 рублей.

В Deutsche Bank читают, что нельзя быть уверенным, что худшее для рубля позади. И все в жесткие санкции пока верят немногие.

Авторитетный инвестбанк Goldman Sachs также ставит на рост рубля и ряда других валют EM в четвертом квартале этого года. Когда «страсти улягутся», рубль станет привлекательным в силу высокого carry trade (когда инвесторы занимают валюту в стране с более никой процентной ставкой и инвестируют в активы страны с более высокой процентной ставкой) могут зарабатывать на разнице ключевых ставок) и в силу возможности циклического укрепления в последние три месяца года.

Высокодоходные валюты развивающихся рынков способно показать ралли в случае разработки вакцины и других позитивных для рисковых активов новостей, считают аналитики инвестбанка.

До разработки и запуска в массовое производство вакцины рынкам, в том числе рублю, могут помочь новые пакеты стимулов со стороны мировых ЦБ. Вероятно, что в какой-то момент и российский регулятор может вступить в игру и поддержать российскую валюту, если посчитает, что рубль чрезмерно ослаб», – считает Алексей Кириенко.

Однако пока все факторы выглядят негативно для рубля.

«Локальные отскоки рубля в сторону укрпеления до конца года возможны, но в целом пара евро-рубль идет на 100, а доллар-рубль – к отметке 80»,

– резюмирует собеседник.

Обнадеживает лишь то, что вероятность нового финансового кризиса в мире пока невелики. В этом месяце исследователи из Oxford Economics опросили 162 международные компании. По их оценкам, вероятность кризиса в среднем составляет 20% в течение следующих двух лет. С одной стороны, это много. С другой стороны, маловероятно, что финансовый кризис разразится прямо сейчас. По крайней мере, сейчас риски ниже, чем это было в 2008 года, отмечает The Financial Times.

Во-первых, ФРС США и другие центробанки пообещали сделать все необходимое, чтобы поддержать работу рынков по время пандемии. И они действительно уже влили туда огромные потоки ликвидности. Во-вторых, на этот раз банки не являются зачинщиками кризиса. Капитализация банков в США и в большей части Европы выше, чем в 2008 году.

Хотя, конечно, в мире никогда не происходило ничего подобного тому, что происходит сейчас.

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