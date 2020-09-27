В Китае в угольной шахте погибли 16 горняков

27.09.2020, 18:05, Новости дня

27 сентября в китайском муниципалитете Чунцин произошла авария на угольной шахте. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Xinhua.

В выработке резко вырос уровень окиси углерода, то есть угарного газа. Агентство отмечает, что уровень стал чрезмерным.

В ловушке оказались 17 рабочих, 16 из них погибли. Единственный выживший госпитализирован.

Причины происшествия выясняют специалисты.

CGTN отмечает, что выживший находится в критическом состоянии.

По данным телеканала, авария произошла на крупнейшей в городе угольной шахте Songzao, которая принадлежит государственной энергетической компании Chongqing Energy.