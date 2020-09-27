 

Компания Honda презентовала новый концепт

27.09.2020, 17:50, Новости дня

Японский автомобильный гигант Honda продемонстрировал публике в Пекине новую концептуальную модель SUV e: concept.

В свою очередь, разработчики указали, что новое поколение паркетника впервые сможет похвастаться системой полуавтоматического управления. Вместе с тем для управления автомобилем применяются дополнительные сканеры и датчики, при помощи которых и удается достичь максимальной безопасности без участия водителя. Также здесь задействовали 360-градусный радар, который необходим для мониторинга.

Интерьер салона пока не показан производителем, однако нужно отметить, что здесь применят продвинутые материалы, придающие более привлекательный выид. По внешнему виду новинка получила стильную головную оптику, бамперы, а также ряд других опций.



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