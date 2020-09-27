 

В Британии создают умную зарядку для электросамолетов

27.09.2020, 17:50, Новости дня

В Институте аэрокосмических технологий Великобритании заявили о начале работы в рамках нового стартапа Vertical Aerospace. Задачей разработчиков является создание умного зарядного устройства для электросамолетов.

Электрическая тяга начала быстро проникать в авиацию, отмечают эксперты. Сегодня речь идет о том, что в будущем не только легкомоторные самолеты смогут летать без использования традиционного авиатоплива.

Однако процесс зарядки нужно сокращать, а само пополнение аккумуляторов осуществлять из разных источников и при каждом удобном случае. На разработку новой технологии британцам отпущено три миллиона фунтов и два года. Скорее всего, за это время на нее появится реальный спрос.



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