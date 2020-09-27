 

В работе видеокарты GeForce RTX 3080 обнаружились неполадки

27.09.2020, 17:50, Новости дня

Пользователи жалуются на то, что новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 работает некорректно. В сети опубликовано много негативных отзывав об устройстве.

Как правило, возникают трудности с установкой на ПК. Компьютер не может «увидеть» видеокарту с первого раза. Кроме того, с данной видеокартой не запускаются все современные игры, утверждают геймеры.

Разработчик уже привлек тестеров для обнаружения сути и причины возникающих проблем. Как оказалось, к некорректной работе приводит превышение показателя частоты GPU. Как только он становится большим 2 ГГц, в устройстве возникают ошибки. Для решения проблемы пользователям рекомендуют переустановить драйверы, выпущенные в NVIDIA, либо попытаться разогнать видеокарту еще на 50 или 100 мегагерц.  



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