 

Трамп потребовал от Байдена пройти тест на допинг перед дебатами

27.09.2020, 17:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы его оппонент, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джозеф Байден прошел тест на допинг перед теледебатами

«Я буду настоятельно требовать от сонного Джо Байдена прохождения теста на вещества до или после во вторник вечером», – сообщил Трамп в Twitter.

Он подчеркнул, что сам готов пройти такую же проверку. По его словам, то, как Байден выступал ранее, может говорить о том, что тот принимал специальные препараты.

Ранее Байден заявил, что ждет от своего оппонента Дональда Трампа на теледебатах 29 сентября личных выпадов. Байден пояснил, что в ходе дебатов намерен рассказать, почему считает действующего президента неудачным главой государства. Также Байден сообщил, что расскажет о своей программе исправления ситуации.

До этого Байден озвучивал «послание» российскому лидеру Владимиру Путину, в котором поднимал тему «вмешательства» Москвы в американские выборы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Трамп объявил Неделю малого бизнеса

20.09 / Трамп призвал Сенат «без промедления» проголосовать по кандидатуре нового судьи Верховного суда

31.07 / Guardian – сокращение численности пчёл грозит глобальным дефицитом продовольствия

08.09 / Иностранные политики и общественные деятели отреагировали на дело Навального

08.08 / Трамп воспользуется президентскими полномочиями, чтобы помочь американцам

16.07 / Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину лета

12.08 / Ученые работают над созданием новых методов лечения атеросклероза сосудов

27.09 / Экономика: Почему рубль стал выглядеть хуже других валют

11.07 / Мнения: Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

03.08 / Глава МИД Украины объяснил, для чего Киеву дипотношения с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска