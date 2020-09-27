В центре Минска собралось больше 5 тыс. участников протеста

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27.09.2020, 17:08, Новости дня

В центральной части Минска собрались более 5 тыс. митингующих, правоохранительные органы начали теснить их с проспекта Победителей, сообщают СМИ.

Милиция отводит протестующих в сторону улицы Мельникайте, на которой стоят автозаки, несколько человек задержаны, передает «Интерфакс». Часть демонстрантов перекрыла проезжую часть проспекта Победителей.

Ранее белорусский оператор связи A1 сообщил, что белорусские госорганы потребовали снизить скорость мобильного интернета в Минске.

На субботних акциях протеста в Белоруссии задержали 150 человек, 116 из них заключены под стражу, сообщало МВД республики.

В субботу сообщалось, что на несанкционированном «женском марше» в Минске задержали 11 человек. При этом отмечалось, что задержанных активистку оппозиции Нину Багинскую и журналистку «Еврорадио» Юлию Мотузову уже отпустили.

В четверг МВД Белоруссии сообщило, что минчане начали активно жаловаться на участников акций протеста.



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