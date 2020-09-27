Эксперт о конфликте Азербайджана и Армении: Можно переговариваться 300 лет, но ситуация не меняется

27.09.2020, 17:08, Новости дня

Для реальной деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе нужны продуктивные, результативные переговоры, сообщил руководитель политологического клуба «Южный Кавказ» (Баку) Ильгар Вализаде. «Любые предложения, любое модераторство, которое приведет к конструктивным переговорам, должно приветствоваться», – сказал эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Я ориентируюсь на официальные сведения. Согласно официальным сведениям, произошла очередная провокация. В последние месяцы число провокаций с армянской стороны возросло», – сообщил Ильгар Вализаде. По словам эксперта, началом событий послужило действия армянской стороны, которая попыталась восстановить контроль над своим КПП. Но контрольно-пропускного пункта в этом районе «никогда не было», поскольку там «никогда не было границы». «Была административная граница, на которой КПП не возводились. Были временные блокпосты», – указал эксперт.

По его словам, в августе 2020 года действовала на границе между странами «действовала диверсионная группа», которую захватили, и сейчас допрашивают в Азербайджане.

Утром в воскресенье в регионе произошла провокация, уверен Вализаде. «Видимо, азербайджанская сторона готовилась к этому, потому решено было предпринять широкомасштабное наступление по всему фронту. С другой стороны, мы видим, что переговорный процесс никаких результатов не давал 30 лет. Можно переговариваться еще лет 300, но ситуация не меняется. Не меняется она в переговорном процессе, а в реальности статус-кво давно нарушен. Он не соответствует 94-му году, когда было установлено это перемирие. И вот сегодня мы выясняем, что на фоне отсутствия прогресса в переговорном процессе происходит эскалация в зоне военного конфликта», – отметил Вализаде.

По его мнению, в Армении сейчас «достаточно сложная» внутриполитическая и внутриэкономическая ситуация, а конфликт мог начаться, чтобы «отвлечь внимание».

«На протяжении последних 25 лет это такая проверенная практика для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, осуществляется провокация. Видимо, расчет был сделан на то, что в этот раз произойдет ограниченная кампания, таких серьезных последствий не будет, но зато общественное мнение может быть отвлечено, произойдет мобилизация общественного мнения от внутриполитических противоречивых процессов, обратит внимание на фронт. Игра с огнем. В апреле ситуация показала, что играть с огнем ради внутриполитических разборок неоправданно», – добавил глава политологического клуба.

Он напомнил, что о причинах обострения уже высказано много предположений, в том числе пандемия коронавируса, ситуация с ценами на нефть, и «внешние игроки».

«Но если возвращаться к существу вопросу – на протяжении долгого времени никаких результатов в переговорном процессе нет. Есть вопросы общества – почему нет результата? Сколько это может продолжаться? Где выход из этой ситуации? На этом фоне, как у Чехова, если на стене висит ружье, оно должно выстрелить. Если военная эскалация продолжается, оружие было закуплено сторонами, велись широкомасштабные учения с обеих сторон», – отметил эксперт.

Он пояснил, что в последние месяцы раздражение у азербайджанской стороны вызывало то, что Армения заявляла о планах «вселять на оккупированные территории беженцев из Ливана, из Сирии», это означало ее закрепление на этих территориях.

«Потом Шуша – азербайджанский древний город. В этом году там была проведена инаугурация. Это был вызов, что эта территория наша и отдавать ее не собираемся. В переговорном процессе логика была одна, а в риторике – Карабах – это Армения и точка. Совершенно другие тезисы. На этом фоне, что бы ни послужило причиной этой развязки, это могло быть выстрелом с одной стороны или провокацией – всем было очевидно, что когда-то рванет, и вот вам результат», – сказал Вализаде.

По его мнению, РФ и Турция могут поспособствовать урегулированию ситуации, поскольку российская сторона является сопредседателем минской группы ОБСЕ, а турецкая – является членом минской группы ОБСЕ.

«Здесь возможны и консультации, и переговоры. Кстати, еще несколько лет назад и российская сторона открыто заявляла, что любые конструктивные предложения, направленные на урегулирование, приветствуются. Если у турецких коллег будут какие-то конструктивные предложения, они могут быть обсуждены. Я думаю, что в данном случае нужно приветствовать усилия всех государств, любых стран, которые бы смогли изменить эту ситуацию, изменить статус-кво, создать реальные условия для продуктивных переговоров. Естественно, переговоры, которые не имеют результата и тянутся на протяжении бесконечного времени, способствуют созданию военной ситуации. Поэтому нам для того, чтобы произошла реальная деэскалация, нужны продуктивные, результативные переговоры. Любые предложения, любое модераторство, которое приведет к конструктивным переговорам, должно приветствоваться», – заключил эксперт.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян в своем обращении к нации заявил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия успешно проводит контрнаступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе, освобождены несколько населенных пунктов. Азербайджанские военные сняли на видео уничтожение нескольких единиц боевой техники Армении.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Алиев также сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Армения сообщила о готовности применить Су-30СМ в ответ на агрессию в Карабахе.

Председатель ОБСЕ, премьер и глава МИД Албании Эди Рама призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернуться к режиму прекращения огня.